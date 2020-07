QS in apertura: "Inter-Sanchez: tutto in salita"

"Inter-Sanchez: tutto in salita". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola oggi in riferimento alla possibile permanenza di Sanchez in nerazzurro: "Lo United rivuole indietro il cileno, furia Conte.La sensazione è che tra i Red Devils e il Biscione si andrà al muro contro muro, perché se inizialmente la società britannica non aveva manifestato l’intenzione di trattenere il trentunenne di Tocopilla, ora dall’inghilterra filtra la percezione di un dietrofront".