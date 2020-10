QS in apertura: "Italia vinci per il Mondiale"

"Italia vinci per il Mondiale". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola. La prossima sfida degli azzurri li metterà contro la Moldavia a Firenze. Alla Nazionale servono punti nel ranking: "L’Italia deve vincere per migliorare il proprio ranking in vista del sorteggio dei gironi di qualificazione a Qatar 2022. Mancini fa turnover. Su questo tasto del ranking, fondamentale per essere tra le teste di serie nei sorteggi di Qatar 2022, Mancini batte forte e spesso".