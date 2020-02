vedi letture

QS in apertura: "Juve, CRMille per scappare"

"Juve, CRMille per scappare": così QS in apertura quest'oggi. Cristiano Ronaldo raggiungerà quota 1000 gare da professionista, scendendo in campo con la SPAL al Mazza di Ferrara. Sarri intanto cerca una vittoria per il morale e anche per tentare l'allungo in vetta, in attesa delle sfide di Lazio e Inter.