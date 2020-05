QS in apertura: "Lezione Mihajlovic, subito in campo"

vedi letture

"Lezione Mihajlovic, subito in campo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in riferimento al ritorno in campo del Bologna ma specialmente del suo allenatore Sinisa Mihajlovic, ieri in quel di Casteldebole: "Sinisa si allena da solo: dopo aver sconfitto la leucemia, il tecnico tra i primi a ripartire in piena pandemia".