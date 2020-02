"Mercato boom: Milano regina". Questo il titolo con cui si apre il QS in edicola stamani. A mercato chiuso il quotidiano fa un bilancio affermando come per colpi in entrata e movimenti corretti in uscita le due squadre milanesi si siano conquistate il premio di regine del mercato. A partire, soprattutto, dal colpo di Ibrahimovic per la Milano rossonera, e quello di Eriksen per quella nerazzurra".