vedi letture

QS in apertura: "Mertens super ma non basta"

"Mertens super ma non basta". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani, in riferimento alla gara valida per gli ottavi di Champions, giocata ieri sera, tra Napoli e Barcellona e finita in pareggio. Al gol di Mertens che sale a quota 121 gol con la maglia del Napoli ha risposto Griezmann. I partenopei si giocheranno la qualificazione al ritorno al Camp Nou, nella casa di Leo Messi.