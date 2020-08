QS in apertura: "Messi in fuga, chi lo prende?"

"Messi in fuga, chi lo prende?". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in riferimento all'intrigo Messi-Barcellona. Leo diserta il raduno blaugrana, rimane in pole il Manchester City: "Rottura definitiva: Leo non si presenta al ritiro. La Liga appoggia il club: «Non si può svincolare, vale la clausola da 700 milioni». Dunque, la dirigenza de LaLiga conferma la presenza della clausola, ammonendo che «non effettuerà la procedura di visto per l’allontanamento del giocatore» senza il versamento della clausola".