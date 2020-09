QS in apertura: "Messi: Inter ci proverai?"

"Messi: Inter ci proverai?". Si apre così l'edizione odierna del QS in edicola in riferimento al futuro di Leo Messi, che per il momento, ha deciso di rimanere al Barcellona. Nel 2021 si svincolerà però in maniera gratuita: "Messi-choc: «Volevo andarmene, la gestione Bartomeu un disastro. Ma non farei mai causa». Fra un anno si libera a zero: l’Inter sogna. E così torna alla mente quell’immagine trasmessa dalla tv cinese vicina a Suning sul Duomo di Milano, magari un presagio o un’anticipazione di quello che potrà accadere l’anno prossimo".