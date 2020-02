vedi letture

QS in apertura: "Milan che beffa, Juve che paura"

"Milan che beffa, Juve che paura". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento alla partita di ieri sera tra Milan e Juventus, semifinale di andata della Coppa Italia. Al gol di Ante Rebic ha risposto il solito Cristiano Ronaldo al 91' su calcio di rigore. Pioli al ritorno sarà in piena emergenza: salteranno la gara di Torino Ibrahimovic, Castillejo e Hernandez.