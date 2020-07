QS in apertura: "Milan gigante, Juve ribaltata"

"Milan gigante, Juve ribaltata". Titola così in apertura il QS in edicola oggi in riferimento alla gara vinta dai rossoneri: "Milan stellare, in cinque minuti ribalta la Juve. Dopo il 3-0 all’Olimpico altra impresa: dal 62’ al 67’ Ibra, Kessie e Leao rovesciano lo 0-2. Poi Rebic per l’apoteosi. Sicuri di cambiare Pioli?".