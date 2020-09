QS in apertura: "Muro sul Toro, rinnovo pronto"

"Muro sul Toro, rinnovo pronto". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola oggi in riferimento alle voci sul futuro di Lautaro Martinez. I nerazzurri hanno respinto ogni assalto per l'argentino e adesso si apprestano a blindarlo col rinnovo. Niente Barcellona: il club blaugrana attenderà forse gli ultimi giorni di mercato per riprovare l'assalto. Intanto l'Inter piazza il primo colpo: è in arrivo Arturo Vidal.