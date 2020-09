QS in apertura: "Pirlo-Conte brivido finale"

"Pirlo-Conte brivido finale". Si apre così l'edizione odierna del QS in edicola oggi in riferimento al calendario di Serie A. Juventus-Inter si giocherà alla penultima giornata: "Destini in parallelo e confronto diretto alla penultima giornata. Alla seconda Roma-Juve e Inter-Fiorentina. Si parte il 19 settembre. E allora, via, con un campionato che correrà veloce, velocissimo, per dare spazio all’Europeo e un primo (e speriamo unico) effetto Covid".