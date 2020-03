QS in apertura: "Porte chiuse, lo sport trema"

"Porte chiuse, lo sport trema". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola questa mattina in riferimento al fatto il governo stia provando a fermare questo caos tenendo le porte chiuse degli stadi per un mese: "Dallo scontro Inter-Lega, con Zhang sotto inchiesta Figc e la lettera di Marotta, al colpo di scena: lo stop agli eventi sportivi dal comitato scientifico del premier Conte. Salta la Coppa Italia, tutto in standby".