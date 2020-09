QS in apertura: "Questo Ibra vale doppio"

vedi letture

"Questo Ibra vale doppio". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola oggi in riferimento alla vittoria del Milan contro il Bologna grazie proprio alla doppietta dello svedese: "Eterno Zlatan che a quasi 39 anni batte con due reti il Bologna e lancia Pioli. Ma giovedì c’è già un altro esame in Europa League. Una zuccata di testa, su cross teso e preciso di Theo. Un penalty trasformato con una saetta sotto il sette, con la freddezza del grande campione. Tanto basta per superare il Bologna e per ribadire che questo Milan è in salute fintanto che il suo attaccante principe si mantiene su livelli eccelsi".