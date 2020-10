QS in apertura: "Ronaldo-Messi girone d'oro"

"Ronaldo-Messi girone d'oro". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola in riferimento al sorteggio di Champions che ha messo nello stesso girone Juventus e Barcellone, di conseguenza sarà di nuovo Ronaldo contro Messi: "Se dici Messi dici pericolo, il massimo rischio che può capitarti calcisticamente in questo mondo. Però, se dalla tua hai Ronaldo, hai semplicemente tutto quello che serve per combatterlo, innalzando la sfida a livelli stellari. La Juve che pesca il Barcellona nel girone si garantisce un banco di prova unico per testare se stessa nella nuova era Pirlo".