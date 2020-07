QS in apertura: "Sarri: basterà lo scudetto?"

"Sarri: basterà lo scudetto?". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani sul futuro dell'allenatore bianconero. Basterà a Maurizio Sarri la sola vittoria del campionato per meritare la conferma. Lo scudetto era l'obiettivi minimo, tutto dipenderà da come andrà il cammino in Champions League. Sarà il risultato nella competizione europea che determinerà il futuro del tecnico toscano.