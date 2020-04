QS in apertura: "Spiragli di A: Lotito scalda i suoi"

vedi letture

"Spiragli di A: Lotito scalda i suoi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento alla ripresa del campionato: "Club divisi, idea Lazio in ritiro. L'indiscrezione: nel prossimo dpc via liberi agli allenamenti a metà aprile".