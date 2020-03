QS in apertura: "Stipendi sospesi dei calciatori di A"

"Stipendi sospesi dei calciatori di A". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento al taglio degli stipendi: "Lunedì la Lega avvertirà il sindacato dei giocatori. Intanto i club studiano tagli radicali per sopravvivere. Buffon, Chiellini e Bonucci porteranno alle squadre tre ipotesi di riduzioni per decidere con loro".