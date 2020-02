vedi letture

QS in apertura su Rebic: "Devastante: il Milan sale"

"Devastante: il Milan sale". Titola così in prima pagina il QS in riferimento alla vittoria dei rossoneri di ieri sera: "Toro ko 1-0 col solito Rebic, Pioli aggancia il sesto posto". Milan quindi in zona Europa League a pari punti con Parma e Verona. Per il Torino quinta sconfitta consecutiva e una situazione di classifica sempre più preoccupante.