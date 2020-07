QS in apertura: "Uno scudetto in caduta libera"

"Uno scudetto in caduta libera". La Juve non chiude la pratica scudetto, fallisce il suo primo matchpoint in quel di Udine perdendo 2-1 contro i friulani. Così titola il QS in apertura proprio sulla sconfitta dei bianconeri che nelle ultime cinque gare hanno totalizzato solamente cinque punti. Sicuramente non un cammino da Juventus, con molti punti persi per strada, restando comunque a +6 dalla seconda.