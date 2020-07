QS in apertura: "Vecchia signora, nuovo scudetto"

"Vecchia signora, nuovo scudetto". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola. Il riferimento ovviamente va alla vittoria dello scudetto da parte dei bianconeri: "Federico si sblocca e raddoppia il gol di CR7 chiudendo matematicamente i conti con due giornate d’anticipo: paura per il ko di Dybala. Stavolta per fare la Storia serviva proprio lui che nella Storia del calcio ha da tempo in prima fila una poltrona personalizzata con la sua firma: CR7".