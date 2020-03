QS in apertura: "Zhang, il mio miglior nemico"

"Zhang, il mio miglior nemico". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in riferimento ai due presidenti che domenica vedranno di fronte le loro squadra nel big match tra Juve e Inter: "Il n.1 della Juve: "Stimo Zhang, abbiamo le stesse idee". Intanto il titolo bianconero retrocede in Borsa. Andrea Agnelli e Steven Zhang non saranno amici, però il rispetto e la stima sono reciproci. Hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica calcistica".