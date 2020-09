QS in prima pagina: "Assalto a Kanté: Inter, i soldi arrivano dalle cessioni"

"Assalto a Kanté: Inter, i soldi arrivano dalle cessioni". Questo il titolo che è possibile vedere nel taglio laterale della prima pagina del QS oggi in edicola sugli obiettivi di mercato dell'Inter: "C’è chi sogna clamorosi ritorni, chi cessioni importanti e chi vuole vincere subito, e per farlo pretende giocatori di caratura mondiale. È il caso dell’Inter, dove N’Golo Kanté resta il grande sogno di Conte, costosissimo visto che si parla di 60 milioni per il cartellino e di altri 8 di ingaggio, per il centrocampista del Chelsea e della nazionale francese".