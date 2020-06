QS in prima pagina: "Attenta Atalanta: questa Lazio ha ancora fame"

"Attenta Atalanta: questa Lazio ha ancora fame". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del QS in edicola stamani sulla gara di stasera tra Gasperini e Inzaghi: "Esame di maturità per la Dea che ospita i biancoazzurri di Inzaghi secondi in classifica. A Bergamo la prima gara post Covid per Inzaghi che perde però Lucas Leiva, Luiz Felipe e Marusic".