QS in prima pagina: "Champions ci siamo"

© foto di Mattia Verdorale

"Champions ci siamo". Questo il titolo in prima pagina che il QS dedica al sorteggio Champions che ci sarà quest'oggi: "Alle 18 a Montecarlo i sorteggi dei gironi. Comincia il sogno di Juve, Napoli, Inter e Atalanta. Ma c'è subito il rischio Real".

Mihajlovic ritorno a casa. Ora vuole solo il derby - Spazio in taglio laterale per l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che nella giornata di ieri è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola e contro la Spal si prepara per essere di nuovo in panchina.