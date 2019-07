QS in prima pagina: "Conte replica a Marotta"

© foto di Mattia Verdorale

"Conte replica a Marotta: "Dalle scelte dipendono anche le aspettative". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione del QS sulle parole di Antonio Conte verso la dirigenza nerazzurro. L'ex tecnico della Nazionale è rimasto spazientito dal fatto che ancora non sia arrivato nessun acquisto e si è fatto sentire nei confronti della società alla vigilia di Juve-Inter, sfida valida per l'ICC.

Giallo André Silva - "Rispedito al mittente dopo le visite al Monaco". Spazio in taglio basso al passaggio saltato di André Silva dal Milan al Monaco. Il giocatore non avrebbe superato le visite mediche e di conseguenza la trattativa si è interrotta.