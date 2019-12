QS in prima pagina: "CR7 in cielo, Juve in volo"

"CR7 in cielo, Juve in volo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS questa mattina in edicola. Il riferimento è ovviamente al gol capolavoro siglato dal portoghese ieri sera nella vittoria dei bianconeri per 1-2 contro la Sampdoria. Un salto quello di CR7 che ha portato il numero sette bianconero a prendere quel pallone di testa a quasi tre metri d'altezza. Nell'anticipo del mercoledì, la squadra di Sarri va momentaneamente a +3 dall'Inter.

Brescia-Sassuolo - "Il Brescia inciampa nel Sassuolo". Spazio in taglio basso al recupero di Serie A che si è giocato ieri sera al Rigamonti. Dopo due vittoria di fila le Rondinelle frenano la loro corsa salvezza.