"Dybala stende CR7 e il Milan". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola. Il riferimento va al decisivo cambio effettuato da Sarri ieri sera in Juventus-Milan. Nel secondo tempo, il tecnico bianconero decide di sostiuire Cristiano Ronaldo per Dyabala. Il portoghese si infuria e va diretto negli spogliatoi, lasciando lo stadio prima del triplice fischio finale. Nel frattempo Dybala diventava il man of the match della gara. riportando la Juve in cima alla classifica.