QS in prima pagina: "Giovedì Juve e Lazio, da venerdì in campo anche Roma e Napoli"

vedi letture

"Giovedì Juve e Lazio, da venerdì in campo anche Roma e Napoli". Questo il titolo in taglio laterale sulla prima pagina del QS in edicola stamani sulla ripartenza del calcio: "In attesa della decisione del governo sulla possibile ripresa del campionato, i club di Serie A si stanno organizzando per la ripresa degli allenamenti. Ieri è toccato al Sassuolo, primo club a tornare in campo dopo essere stato l'ultimo a giocare".