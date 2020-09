QS in prima pagina: "Higuain saluta e va al Miami con Matuidi. Florenzi al Psg"

"Higuain saluta e va al Miami con Matuidi. Florenzi al Psg". Questo il titolo che è possibile trovare nel taglio lateral della prima pagina del QS in edicola oggi in riferimento al futuro di due ex pilastri bianconeri come Higuain e Matuidi. E anche Florenzi sembra ormai destinato a lasciare l'Italia: "Gonzalo Hoguain intanto ha ufficialmente rescisso con la Juve: lo attende l’Inter Miami di Matuidi oppure il River Plate. Un altro grande lascia l’Italia: Florenzi, ormai ad un passo dal Psg".