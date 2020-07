QS in prima pagina: "Ibra-Mihajlovic amici contro per la risalita del Diavolo"

"Ibra-Mihajlovic amici contro per la risalita del Diavolo". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del QS in edicola stamani in riferimento all'impegno di stasera dei rossoneri: "A San Siro (21.45) arriva il Bologna: il tecnico rilancia Rebic titolare alle spalle di Ibra mentre il tedesco è sempre più vicino al Diavolo".