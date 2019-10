© foto di Mattia Verdorale

"Il gran rifiuto". Così si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento al no detto da Luciano Spalletti al Milan che lo avrebbe voluto alla guida dei rossoneri per il dopo Giampaolo: "Spalletti preferisce restare fermo e tenersi il contratto all'Inter da 12 milioni lordi l'anno e dice no al Milan. Teocoli: "Forse Marotta è contento così".

Cambia il tecnico - Spazio in taglio laterale sempre al Milan e al cambio allenatore. Dopo il rifiuto di Spalletti i rossoneri sono virati su Stefano Pioli: oggi arriva la firma per un biennale.