QS in prima pagina: "Il pallone va in quarantena"

"Il pallone va in quarantena". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in riferimento alle quattro gare di Serie A rinviate per emergenza Coronavirus: "Ieri rinviate 4 gare: ipotesi porte chiuse e campi neutri. Non si è giocato a Milano, Bergamo, Verona e Torino: ma tra gli impegni e l'Europeo alle porte, i recuperi sono un rebus. Oggi vertice Figc-governo".