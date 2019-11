"Inter, attenta: Juve su Icardi". Si apre così l'edizione odierna del QS in edicola stamani. Il titolo fa riferimento all'ulteriore rivalità tra Juventus ed Inter fuori dal campo: ovvero quella che riguarda il mercato. Infatti secondo quanto riporta il quotidiano il ds Paratici vuole Maurito a giugno. Mentre in tanto si seguono lo stesso pure Giroud e Kulusevski. Icardi potrebbe davvero arrivare a Torino solo in caso di addio di Cristiano Ronaldo.