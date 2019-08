QS in prima pagina: "Inter, Conte spera ancora in Lukaku"

© foto di Mattia Verdorale

"Inter, Conte spera ancora in Lukaku". Questo il titolo in taglio laterale in prima pagina con cui si apre l'edizione odierna del QS. Il quotidiano analizza la trattativa tra Juventus e Manchester United riguardante lo scambio Dybala-Lukaku. La frenata nella giornata di ieri, a causa della Joya, ha riaperto la pista Inter per il belga.

Il Milan e l'attacco - Spazio in taglio basso dedicato ai rossoneri di Giampaolo. Pochi i gol nei test amichevoli da parte del Diavolo con Piatek ancora a secco.