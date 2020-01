"Inter, coppia senza prezzo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola oggi. Lukaku e Lautaro sono la coppia più prolifica nei maggiori campionati europei in trasferta: "Dall'intesa con Lukaku, alla corte del Barcellona: Lautaro da blindare". I due sono andati entrambi a segno nell'ultima gara contro il Napoli: doppietta per il belga.