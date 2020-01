"Inter-Eriksen, fumo da londra". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in riferimento al mercato dell'Inter. I nerazzurri sono molto vicini a Christian Eriksen del Tottenham ma la fumata bianca ancora non sembra destinata ad arrivate: "Si complica l'affare: il Tottenham del duro Levy non fa sconti".