© foto di Mattia Verdorale

"Juve da record: 919 milioni spesi dal 2015". Questo il titolo in taglio laterale con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani. Il quotidiano fa un bilancio dei soldi spesi dalla Juve negli ultimi quattro anni e la cifra si avvicina al miliardo.

Mercato Atalanta - "L'Atalanta al lavoro per trovare un difensore a Gasperini: spunta il nome di Caceres". Spazio in taglio basso al mercato dei bergamaschi che stanno allestendo una squadra competitiva per giocarsi la Champions. L'ultimo nome per la difesa è quello dell'ex Juve Martin Caceres.