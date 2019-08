© foto di Mattia Verdorale

"Juve è dura". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in prima pagina in edicola stamani. L'apertura fa riferimento al fatto che Sarri non potrà sedere sulla panchina della Juve nelle prime due giornate per malattia: "Paratici non riesce a ridurre organico e costi precampionato mediocre. E domani c'è il Parma".

Icardi non risponde: Napoli lo scarica, resterà all'Inter? - Spazio in taglio alto alla vicenda Mauro Icardi ormai caso dell'estate di questo mercato. Intanto Sanchez vuole più soldi: ma Marotta e Ausilio hanno fretta di chiudere.