© foto di Mattia Verdorale

"L'ultimo assalto". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani. Titolo dedicato ai vari colpi di mercato che potrebbero arrivare prima dell'inizio del campionato: "A due giorni dal campionato squadre ancora in alto mare. Sanchez-Inter quasi fatta. Per Correa è dura. Juve-Dybala legati a Neymar. Napoli aspetta Icardi".



Le uscite in casa Milan - "Andrè Silva e non solo. Gli esuberi del Milan preoccupano Giampaolo". Prima della fine del calciomercato il Milan dovrà riuscire a piazzare i propri giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dell'ex allenatore della Sampdoria. In questo momento la rosa è davvero ampia.