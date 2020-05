QS in prima pagina: "La Champions? Ora è un rebus e la Dea sogna"

"La Champions? Ora è un rebus e la Dea sogna". Questo il titolo in prima pagina sul QS in riferimento al percorso dell'Atalanta in Champions League: "La lunga inattività potrebbe rimescolare le carte e mettere in difficoltà le grandi". Da ricordare che i bergamaschi sono ancora in corsa per la Champions e in caso di playoff in Serie A sarebbero chiamati in causa.