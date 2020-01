QS in prima pagina: "La Juve si dà alla pazza Joya"

"La Juve si dà alla pazza Joya". Gioco di parole nell'apertura del QS in riferimento alla vittoria della Juventus di ieri sera contro l'Udinese in Coppa Italia. Un 4-0 schiacciante, show di Dybala e Higuain. Con CR7 che non ha partecipato alla sfida per via di una sinusite.

Rabbia Atalanta - Spazio in taglio basso alla sconfitta dell'Atalanta in quel di Firenze con la Fiorentina. I viola eliminano i bergamaschi dalla Coppa Italia, vincendo 2-1 in inferiorità numerica. La spuntano nel finale con Lirola. Gasperini insultato dai tifosi di casa, si è sfogato nel post gara.