QS in prima pagina: "La Serie A d'estate come i Mondiali: è il sogno di tutti"

"La Serie A d'estate come i Mondiali: è il sogno di tutti". Questo il titolo sul taglio alto della prima pagina del QS in riferimento al futuro della Serie A: "E’ l’ultima speranza per salvare la stagione: rush della serie A in 42 giorni, poi le coppe europee. Il calcio d’estate. Non quello solito, vissuto tra amichevoli con i mestieranti di turno e massacranti tournèe all’estero consumate all’ombra del dio danaro. No, niente amichevoli d’agosto e calciomercato. No, perché c’è il campionato. Eppoi, tutto d’uno fiato, la Champions e l’Europa League".