"Lo scudetto si decide l'1° marzo: c'è Juve-Inter". Questo il titolo in taglio laterale in prima pagina sul QS in edicola. Ieri sono stati resi pubblichi gli orari e i giorni in cui si disputeranno gli anticipi e i posticipi del girone di ritorno della Serie A che inizia oggi. Il primo di marzo è in programma il big match tra Juve e Inter all'Allianz Stadium dove si può decidere lo scudetto.