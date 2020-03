QS in prima pagina: "Messi guadagna 358 mila euro al giorno"

"Messi guadagna 358 mila euro al giorno". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso sul QS che dedica spazio allo stipendio dll'ultimo pallone d'oro Lionel Messi: "Lionel Messi è ancora una volta il calciatore più ricco del mondo. Nella tradizionale graduatoria stilata da France Football per fotografare i «Paperoni» del mondo del calcio - oggi tutti fermi per l’emergenza coronavirus e alle prese con la possibilità del taglio degli stipendi - l’asso del Barcellona con 358.000 euro al giorno ha vinto per la nona volta in undici anni la classifica dei giocatori con i redditi più alti del mondo".