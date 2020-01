© foto di Mattia Verdorale

"Milan dopo Ibra cambia tutto". Questo il titolo d'apertura sul QS questa mattina in riferimento al mercato rossonero: "Via Piatek, Borini, Reina e forse Suso: Politano vicino". Con l'arrivo dello svedese è pronta una mini rivoluzione in casa Milan in questo mercato di gennaio.