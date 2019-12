"Milan-Piatek che risveglio". Questo il titolo d'apertura per il QS in riferimento alla vittoria di ieri sera del Milan sul Bologna per 2-3. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Pioli: ieri a segno Piatek, Hernandez e Bonaventura. Non sono bastati al Bologna l'autogol e il rigore Sansone per acciuffare il pareggio.

Torna alla vittoria il Brescia - "Brescia respira, Balotelli in gol affonda la Spal". Spazio in taglio basso alla vittoria del Brescia con il Corini-bis che non poteva iniziare meglio di così. Ha ritrovato il gol anche SuperMario, decisivo per i tre punti.