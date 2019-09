© foto di Mattia Verdorale

"Milan scornato". Si apre così l'edizione odierna del QS questa mattina in edicola. Con Giampaolo in copertina il titolo fa riferimento alla sconfitta dei rossoneri subita ieri sera contro il Torino: "Il Toro rimonta e batte i rossoneri nel finale. Giampaolo appeso ad un filo". In quattro minuti i rossoneri si sono fatti rimontare grazie ad una strepitosa doppietta del gallo Belotti.