© foto di Mattia Verdorale

"Milano calibro 9". Questo il titolo che si prende la prima pagina del QS in edicola stamani dedicato interamente al derby di Milano di stasera. In special modo gli uomini copertina sono i due numeri nove: Piatek e Lukaku: "Stasera Milan-Inter, Piatek e Lukaku i più attesi: Conte per continuare la corsa in vetta e Giampaolo per l'aggancio".

Incroci Real, c'è Allegri se Zidane fa flop - Spazio in taglio laterale al senza panchina Massimiliano Allegri che, per il quotidiano, potrebbe accasarsi a Madrid se Zidane (non partito benissimo) dovesse fare flop ed essere esonerato".