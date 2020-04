QS in prima pagina: "Mou si allena nel parco assieme a Ndombele. Sorpreso poi si scusa"

"Mou si allena nel parco assieme a Ndombele. Sorpreso poi si scusa". Questo il titolo in taglio laterale sulla prima pagina del QS in edicola stamani sulla gaffe in Inghilterra che ha visto come protagonista Joè Mourinho. L'allenatore del Tottenham è stato sorpreso in un parco ad allenare tre giocatori. Subito dopo ha riconosciuto di aver sbagliato.